Dauerparkende Wohnmobile sorgen für Ärger

Wenn Fabian Kippenberg auf der Haydenstraße in Mettmann aus seinem Auto steigt, dauert es nicht lange, bis ihn Anwohner ansprechen: Man müsse dagegen etwas unternehmen, bekommt er da zu hören, oder: Wer sich so ein Wohnmobil leisten könne, der könne auch für einen Parkplatz bezahlen. Fabian Kippenberg ist Fraktionsvorsitzender der CDU im Stadtrat, und seine Partei will etwas gegen die vielen Camper mitten im Wohngebiet unternehmen.

„Verkehrssicherheit ist ein ganz großes Thema“

CDU-Fraktionsvorsitzender Fabian Kippenberg macht sich vor Ort ein Bild von den parkenden Wohnmobilen

Tatsächlich stehen auch an diesem Tag auf der Straße gleich mehrere der großen weißen Kisten hintereinander. Insgesamt sind es heute zehn Fahrzeuge. Sie parken mal in die eine, mal in die andere Fahrtrichtung. "Verkehrssicherheit ist ein ganz großes Thema" , erklärt Kippenberg. "Hier kann es schnell mal durch die Sichtbehinderungen zu Unfällen kommen."

Bis 3,5 Tonnen gilt ein Wohnmobil als Pkw

Wohnmobilbesitzer Volker Fischer: "Es gibt nichts zu beanstanden"