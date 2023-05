Drastische Maßnahme in Krefeld: Jäger erlegen 143 Gänse am Elfrather See

Neuss holt sich Hilfe beim Tierschutzverein

Dazu gehen die Meinungen auseinander. Andere Städte wie zum Beispiel Neuss verzichten auf die Jagd und setzen weiter auf die Alternativen.

So hat Neuss den Tierschutzverein "Notpfote" beauftragt, die Eier aus den Nestern von Gänsen einzusammeln.

Tierschützer fassungslos

Für die Tierschützer die beste Methode. Jeweils ein oder zwei Eier bleiben im Nest, damit die Gänse ihrem Bruttrieb nachkommen können. Ansonsten würden sie nämlich neue Eier legen.

Zu der Methode in Krefeld hat Babette Terveer von der "Notpfote" eine klare Meinung: "Wir sind fassungslos. In Krefeld wird in Familien geschossen. Gänse leben monogam, kümmern sich ein Jahr um ihre Küken. Die Familien auseinanderzureißen, hinterlässt unfassbar viel Elend."

Baden im Elfrather See wahrscheinlich erst wieder nächstes Jahr

Die Stadt Krefeld rechtfertigt sich, man habe nichts gegen die Gänse. Allerdings eben nicht hier an diesem Badesee. Ähnlich wie in Neuss wurden aber auch in Krefeld erneut rund 50 Eier aus den Nestern genommen.

Noch viel zu tun

Markus Schön von der Stadt Krefeld.

Dass die Krefelder dort diesen Sommer wieder schwimmen können, damit rechnet die Stadt nicht. Denn noch fehlen ein neuer Strand, ein Kiosk oder auch eine Badeinsel. "Das wird noch dauern, bis die Planungen und die Umsetzung hier abgeschlossen ist, das wird noch einige Jahre dauern" , sagt Markus Schön.

Gerade deshalb sei es wichtig, das Thema Gänse jetzt anzugehen, damit das Problem gelöst ist, wenn die Bagger anrollen. So ist es gut möglich, dass ab Mitte Oktober - wenn die Schonzeit endet - wieder Gänse am Elfrather See geschossen werden.

