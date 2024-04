Christian Lindner würdigt 75-jähriges Bestehen des Grundgesetztes in Bonn

Schon eine Stunde vor Beginn der Veranstaltung knubbelt es sich vor der Sicherheitskontrolle im Posttower in Bonn. Der 15-jährige Ignas und sein Freund Friedrich setzen sich in die zweite Reihe. Sie haben im Geschichtsunterricht viel über die Gründungsväter und Gründungsmütter des Grundgesetzes geredet und freuen sich, bei der Vorstellung der neuen Briefmarke dabei sein zu können.

"Die demokratischen Grundrechte, die es garantiert, sind in unserem Schulalltag doch sehr präsen t", erklären sie " allein schon durch die Schülervertretung ". Außerdem könne jeder seine freie Meinung äußern, zum Beispiel im Politikunterricht.

Ab 2. Mai: Grundgesetz auf neuer Sonderbriefmarke

Der 17-jährige Timi Sahrio ist für die Schülerzeitung des Aloisiuskollegs da. Ob da ausgerechnet ein Artikel über den Bundesfinanzminister interessiert?

Schon sagt er grinsend, auf seiner Schule käme Lindner bei vielen gut an. Die nächsten Schüler, die sich hereindrängen, haben aber auch einige kritische Fragen vorbereitet.

Demokratie unter Druck

Dass es in diesen Zeiten des großen Drucks auf die Demokratie von innen und außen besonders wichtig sei, das Grundgesetz zu würdigen, das betonen in der folgenden Feierstunde Oberbürgermeisterin Katja Dörner (Bündnis 90/Grüne) und Bundesfinanzminister Lindner ( FDP ). Der startet gleich anschließend in den sogenannten Bürgerdialog und stellt sich den Fragen der 75 Schülerinnen und Schüler.

Warum er als Finanzminister das BAföG für Studierende gesenkt habe, statt es - wie vor der Wahl versprochen - anzuheben, fragt Noah. Der Minister kontert umgehend, es sei nicht gesenkt worden, es sei nur umverteilt.

Heiterer wird es bei der Frage, wann sich die Lockerungen des Cannabisgesetzes bemerkbar machen würden: In einigen Straßen Berlins sei das, was er dort riechen würde, kaum noch steigerungsfähig, erklärt Christian Lindner.

Der wichtigste Artikel aus Schülersicht: Die Würde des Menschen ist unantastbar

Julie, 17, meldet sich und erklärt, sie habe angesichts der Schuldenbremse und der hohen Militärausgaben Angst vorm Abbau der Sozialleistungen. Für den Finanzminister eine Gelegenheit, den Bogen zum Grundgesetz zu schließen. Das, so sagt er, garantiere schließlich die unantastbare Würde jedes Menschen.

Nach anderthalb Stunden sind noch viele Finger in der Luft. Es gäbe eine gewisse Erschöpfung in Sachen Politik, weil der Rechtsruck gerade so groß sei, hatten zwei Schülerinnen eines Sowi-Leistungskurses vorher erzählt.

Demokratiemüde aber zeigt sich unter diesen 75 Schülerinnen und Schüler niemand – auch nicht nach 75 Jahren Grundgesetz.