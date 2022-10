Personalmangel und dann noch Corona

Überstunden, verschobene Urlaube, Arbeiten am Limit: In der Kita St. Cäcilia in Düsseldorf fehlt es am Fachpersonal. Vier Vollzeitkräfte sucht die Kita derzeit. Wenn jetzt noch Ausfälle durch Corona dazu kommen, verschärft sich die Situation noch weiter.

Die stellvertretende der Leiterin Katharina Baltha sagt: "Die Verzweiflung ist sehr groß, auch schon länger. Seit Januar haben wir die Öffnungszeiten reduziert, pro Tag um eine Stunde. Das spüren die Eltern und die Kinder extrem."

Laut einer Studie der Bertelsmann Stiftung fehlen allein in den Kitas in NRW über 25.000 Fachkräfte. Die Kita St. Cäcilia bekommt kurzfristig Unterstützung von Zeitarbeitern. Längerfristig können andere Maßnahmen helfen, wie zum Beispiel Projekte, die Fachpersonal aus dem Ausland anwerben. Eine Kita in Mönchengladbach hat so bereits eine neue Fachkraft aus Spanien gewonnen.

Mehr Busfahrer über Umwege

Auch in Moers am Niederrhein fehlen dem Busbetreiber NIAG Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – es musste bereits Fahrten streichen und den Fahrplantakt ändern. Um dagegen zu steuern, setzt das Unternehmen Menschen aus der Verwaltung und der Werkstatt ein, die einen Busführerschein haben.