Zunehmend Beschwerden wegen verspäteter oder verlorener Briefe

Die zuständige Bundesnetzagentur teilte mit, dass im September knapp 5.000 Post-Beschwerden eingegangen seien. Damit seien es im dritten Quartal insgesamt rund 11.500 gewesen. Die Zahl ist ungewöhnlich hoch, wie ein Vergleich mit früheren, längeren Zeiträumen zeigt: Im ersten Halbjahr 2022 waren es rund 8.900 Beschwerden, im ganzen Vorjahr nur 15.100.

Behörde kann ermahnen, aber nicht sanktionieren

Bei den Beschwerden in diesem Sommer ging es in den allermeisten Fällen um Briefe und nur in eher wenigen Fällen um Pakete. Die Regulierungsbehörde leitete im September zwölf sogenannte anlassbezogene Prüfungen ein und forderte die Deutsche Post DHL zur Beseitigung der Mängel auf.

Bereits im August hatte die Bundesnetzagentur 17 solcher Prüfungen eingeleitet, 16 zu Briefen und eine zu Paketen. Diese Prüfungen sind aber letztlich nur eine schriftliche Ermahnung. Ein Druckmittel wie Sanktionen hat die Regulierungsbehörde nicht.