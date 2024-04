Zusammengestellt von Sabine Meuter und Jörn Kießler aus dem WDR Newsroom.

Sonnig, warm - aber wohl auch staubig draußen • Nach einer verregneten Woche kann sich NRW an diesem Wochenende auf Sonne und wärmere Temperaturen freuen. Nach dem nassesten Winter den es seit Beginn der Wetteraufzeichnungen in NRW gab, bleibt es allerdings extrem. In den kommenden Tagen könnte es laut Vorhersage so warm werden, wie seit etwa 80 Jahren nicht mehr. Der bisherige Temperaturrekord seit Beginn der Wetteraufzeichnung für die ersten zehn Tage des Monats April liegt bei 27 Grad, erreicht in Aachen in den 1940er Jahren, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte.

Dazu kommt ein weiteres Wetterphänomen: Saharastaub aus Nordafrika. In der zweiten Tageshälfte soll die Staubfahne, die von Süden über NRW geweht wird, den Himmel etwas eintrüben und so die Sonneneinstrahlung etwas verringern. Saharastaub regt zudem die Wolkenbildung an. Selbst eine nur geringe Luftfeuchtigkeit genügt, damit Wasserdampf an den Staubpartikeln haften bleibt und es zur Wolkenbildung kommt - obwohl die Wettervorhersagemodelle und Wetter-Apps strahlenden Sonnenschein vorhersagen.