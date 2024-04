Rekord-Wärme am Wochenende möglich - Saharastaub erwartet

Bis 28 Grad in NRW denkbar

Die Unsicherheit bei der Temperaturprognose besteht also darin, ob und - wenn ja - wieviele Wolken sich durch Saharastaub entwickeln oder wie intensiv die Sonne durch den Saharastaub eingetrübt wird.

Mit Tageshöchsttemperaturen von 20 bis 23 Grad ist zu rechnen, was an sich schon für die Jahreszeit ungewöhnlich warm ist. Sollte die Sonne trotz Saharastaubs doch durchkommen, sind auch Tageshöchsttemperaturen zwischen 24 und 28 Grad denkbar.

Hitze im April schon in der Vergangenheit

Die Temperaturen wären dann für die erste April-Dekade (1. April bis 10. April) rekordverdächtig. Die wärmste bisher in NRW um diese Jahreszeit gemessene Temperatur wurde am 3. April 1946 mit 27 Grad in Aachen gemessen. Am 8. April 2018 waren es in Köln-Stammheim 25,8 Grad.

Von Hitze spricht man ab 30 Grad

Von Hitze spricht man erst ab einer Temperatur von 30 Grad. Ob dieser Wert in Deutschland am Wochenende erreicht wird, bleibt abzuwarten. Der bisher früheste Tag im Jahr, an dem bisher mehr als 30 Grad gemessen wurden, war der 15. April 2007: In Herten im Ruhrgebiet mit damals 30,2 Grad.