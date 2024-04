Kirschblüte in Bonn: Straßen am Wochenende gesperrt

Die Altstadt von Bonn bleibt an den Wochenenden der Kirschblüte in der Regel autofrei. Besucherinnen und Besucher sollen ungehindert schlendern können - oder zumindest nicht Gefahr laufen, unter die Räder zu kommen, beim Rangeln ums perfekte Selfie-Plätzchen unter dem rosa Blüten-Baldachin. Provisorisch kündigt die Stadt deshalb Straßensperrungen für drei Wochenenden im April an.

Doch dieses Jahr spielen die Kirschbäume der Stadt, bedingt durch den milden Winter, einen Streich: Die Blüten stehen schon seit Tagen in voller Pracht, lange vor den geplanten Straßensperren! Bonn, längst Kirschblütenroutinier, lässt sich aber nicht aus der Fassung bringen und zieht die Sperrungen kurzerhand vor.

Altstadt samstags und sonntags autofrei

Am Wochenende sperrt die Stadt Bonn die Altstadt für Autos.

Ab diesem Wochenende sind große Teile der Bonner Altstadt samstags und sonntags also für den Durchgangsverkehr gesperrt, jeweils von 10 bis 20 Uhr. Das betrifft die Breite Straße und die Heerstraße sowie einige Straßen, die nur von diesen beiden Straßen aus erreichbar sind (Paulstraße, Peterstraße, Wolfstraße, Dorotheenstraße). Anwohner und Lieferfahrzeuge dürfen durchfahren.

Die Straßensperren gelten für die Dauer der Kirschblüte immer samstags und sonntags. Die Blüte dauert in der Regel maximal zwei Wochen. Da die Bäume bereits an Ostern losgelegt haben, könnte das Spektakel also schon nächstes Wochenende ein Ende finden.

Nächste Woche verschwinden auch parkende Autos

Schön wär's aber, wenn das nächste Wochenende auch noch Blütenpracht brächte: Denn dann sollen selbst parkende Autos aus den Kirschblütenstraßen verschwinden und die Altstadt ganz den Fußgängern gehören. Die Stadt verbindet das mit einem Pilotprojekt für sogenanntes Quartiersparken: Anwohnerinnen und Anwohner können ihre Autos dann für 9 Euro das ganze Wochenende lang in einem von zwei Parkhäusern abstellen.