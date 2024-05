WEITERE NACHRICHTEN

Der VfL Bochum in Feierlaune

Der VfL Bochum bleibt in der Bundesliga • Damit hätte nach der 0:3-Niederlage im Relegations-Hinspiel wohl kaum noch jemand gerechnet: Der VfL Bochum bleibt in der Fußball-Bundesliga. Der Erstliga-Drittletzte setzte sich am Abend im Rückspiel beim Zweitliga-Dritten Fortuna Düsseldorf mit 6:5 im Elfmeterschießen durch. Nach regulärer Spielzeit und Verlängerung hatte es 3:0 gestanden. Philipp Hofmann (18./66.) und Kevin Stöger (70.) per Handelfmeter machten mit ihren Treffern das Wunder möglich, mit dem der VfL den siebten Abstieg verhinderte. Die Düsseldorfer verpassten es, zum siebten Mal aufzusteigen.

Abstimmung über die Zukunft von Galeria • In der Messe Essen geht heute die Gläubigerversammlung von Galeria Karstadt Kaufhof über die Bühne. Zur Abstimmung steht der vorgeschlagene Insolvenzplan inklusive Verkauf. Gläubiger wie Lieferanten, Vermieter, Finanzamt, Bundesagentur für Arbeit und andere sollen erneut auf Geld verzichten - insgesamt auf rund 860 Millionen Euro. Gleichzeitig werden voraussichtlich 16 Filialen geschlossen, weitere 1.400 Mitarbeiter müssen gehen.

UNO-Sicherheitsrat trifft sich wegen israelischem Angriff in Rafah • Nach dem verheerenden Angriff Israels auf ein Zeltlager mit geflüchteten Zivilisten im Gazastreifen soll der UNO -Sicherheitsrat heute zu einer Dringlichkeitssitzung zusammenkommen. Diplomaten aus dem mächtigsten Gremium der Vereinten Nationen berichteten, das Treffen sei für den Abend angesetzt. Der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu hat auf die Kritik an dem Angriff mit mindestens 45 Toten reagiert und spricht von einem " tragischen Fehler ". Viele arabische Länder, aber auch die EU und UNO-Generalsekretär António Guterres haben das Vorgehen Israels scharf verurteilt.

Drei Staaten erkennen palästinensischen Staat an • Heute wird offiziell, was Norwegen, Irland und Spanien vergangene Woche angekündigt haben: Die Anerkennung Palästinas als Staat. Das hatte für große Diskussionen innerhalb der EU gesorgt. In Spanien soll der Ministerrat die Anerkennung nachmittags bei einer Sitzung billigen, in Norwegen soll sie automatisch in Kraft treten. In Irland ist am Morgen eine Kabinettssitzung geplant. Schweden hatte einen Palästinenserstaat bereits 2014 offiziell anerkannt.

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump

Schlussplädoyers im Trump-Prozess erwartet • Im Prozess gegen den früheren US -Präsidenten Donald Trump um Schweigegeldzahlungen an eine Pornodarstellerin werden heute in New York die Schlussplädoyers erwartet. Staatsanwaltschaft und Verteidigung tragen ihre Argumente den Geschworenen vor, bevor diese sich zur Urteilsfindung zurückziehen. Trump droht bei einer Verurteilung eine Freiheitsstrafe, die auch zur Bewährung ausgesetzt werden könnte, oder eine Geldstrafe.