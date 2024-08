Am Freitag gibt es einen kleinen Temperatursturz auf 22 bis 26 Grad mit Regen und einzelnen Gewittern, pünktlich zum Wochenende kommt das Badewetter aber zurück (Samstag bis zu 28 Grad, Sonntag bis zu 29 Grad). Erst am Sonntagabend könnte es ganz vereinzelt wieder Regen und Gewitter geben - da sollten die meisten Badesachen ja aber schon zuhause zum Trocknen aufgehängt sein.

Wohin am Wochenende? Unzählige Badeseen in NRW

Badegäste in der Xantener Südsee

Wer sich noch nicht sicher ist, in welchen der unzähligen Badeseen in NRW er oder sie abtauchen will, findet hier einiges an Inspiration. Am Niederrhein gibt es mit der Badestelle am Xantener Südsee etwa einen Ort, der sich mit einem Wasserspielplatz und Strohsonnenschirmen für die ganze Familie eignet, im Sauerland findet man zum Beispiel am Ufer des Möhnesees zwei kostenlose Badestellen im Seepark Körbecke und im Strandbad Delecke neben einem Wohnmobilstellplatz.