Luxus-Schleuser: Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Dürener Landrat

China-Reise 2019

Bei den Ermittlungen geht es um einen mutmaßlichen "Schleuserring" rund um den Frechener Anwalt Claus Brockhaus. Jetzt gehört auch der Dürener CDU -Politiker Wolfgang Spelthahn zu den Beschuldigten. Mehrfach war der Landrat in den vergangenen Jahren mit dem Hauptbeschuldigten nach China gereist. Exklusive Recherchen des WDR -Magazins Westpol und des ARD -Politikmagazins Kontraste zeigen, dass Spelthahn und Brockhaus gemeinsam als Redner bei verschiedenen Veranstaltungen in China aufgetreten sind. So zeigen etwa Bilder Spelthahn, Brockhaus und einen ebenfalls beschuldigten Referatsleiter des Kreis Düren, Jens Bröker, bei einem gemeinsamen Auftritt im Oktober 2019, bei dem es um die Einwanderung nach Deutschland ging.

2023: Konferenz des Kreis Düren in Peking

Spelthahn und Brockhaus in Peking 2023