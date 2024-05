Reul bestreitet Einflussnahme durch mutmaßlichen "Luxus-Schleuser"

Mindestens achtmal hat sich Herbert Reul ( CDU ) seit Februar 2022 mit dem Rechtsanwalt Claus Brockhaus getroffen. Kurz nach dem ersten persönlichen Kennenlernen im Innenminsterium gingen bei Reuls CDU -Kreisverband Rhein-Berg drei Spenden in Höhe von 9.990 Euro ein. Eine von Claus Brockhaus persönlich, zwei von mit ihm verbundenen Unternehmen. Knapp 30.000 Euro also in drei Tranchen, jeweils knapp unter der Veröffentlichungsgrenze von 10.000 Euro.

Wie Reul heute im Innenausschuss des Landtags erstmals offenlegte, gingen alle drei Spenden am gleichen Tag ein, kurz vor der Landtagswahl 2022. Bereits zuvor hatte die CDU Rheinisch-Bergischer Kreis öffentlich gemacht, dass das Geld von Brockhaus gezielt zur Unterstützung des Wahlkampfs von Herbert Reul gedacht war.

Flaggen vor dem Sitz von Brockhaus und Kollegen in Frechen

Am 17.April 2024 wurde Brockhaus bei einer bundesweiten Razzia gegen einen mutmaßlichen Schleuserring festgenommen. Aus der U-Haft wurde der Rechtsanwalt aus Frechen inzwischen unter Auflagen entlassen. Gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Johannes Dähnert, einem Rechtsanwalt aus Köln, gilt er bei den Ermittlern als Kopf einer Schleuserbande, die reichen Ausländern aus China und dem Oman auf illegale Weise Aufenthaltstitel besorgt haben soll.