Medien: Frau in Polen fünf Jahre lang eingesperrt • In Polen soll ein Mann eine Frau rund fünf Jahre lang festgehalten und immer wieder vergewaltigt haben. Polnische Medien berichten, dass der Mann die 30-Jährige im Internet kennengelernt und bei ihrem ersten Besuch im Haus seiner Eltern eingesperrt hat. Er soll sie mehrfach in ein Krankenhaus gebracht haben: Auch bei der Geburt eines Kindes, das zur Adoption freigegeben wurde. Erst am Dienstag soll sich die Frau in einer Klinik einem Psychologen anvertraut haben. Der mutmaßliche Entführer sitzt in Haft.

Hendrik Streeck

Virologe Streeck will in den Bundestag • Der Virologe Hendrik Streeck ist gestern Abend zum Direktkandidaten der Bonner CDU für die Bundestagswahl im kommenden Jahr nominiert worden. Er ist Direktor des Institutes für Virologie am Universitätsklinikum Bonn und war Mitglied des Corona-Expertenrats der Bundesregierung. Streeck setzte sich bei einer Abstimmung gegen den Kreisvorsitzenden Christoph Jansen durch.

25 Jahre Regierungsumzug von Bonn nach Berlin • Bonn als Regierungssitz war nur als Provisorium gedacht und dann doch jahrzehntelang Hauptstadt der Bundesrepublik. Vor 25 Jahren verabschiedete sich die große Politik vom Rhein und zog nach Berlin. Erster offizieller Arbeitstag dort war der 1. September 1999.

DAS WETTER IN NRW

Sonnig, trocken und bis zu 32 Grad • Heute scheint den ganzen Tag lang die Sonne und es bleibt trocken. Nur vereinzelt ziehen dünne Schleierwolken durch oder es entstehen ein paar kleine Schönwetter-Quellwolken. Und es wird wieder heiß: 27 Grad im Mindener Land sowie in der Hocheifel und bis 32 Grad in den Ballungsräumen am Rhein sowie im westlichen Ruhrgebiet. Rund um Winterberg wird es mit 24 bis 26 Grad nicht ganz so warm.