Zusammengestellt von Jörn Kießler und Philipp Brandstädter aus dem WDR Newsroom.

Thema des Tages

Aktionstag "Der Westen hält Zusammen" • Sie füllen Sandsäcke, verstärken Dämme, pumpen Keller leer und packen mit an – überall da, wo es in den vergangenen Wochen am dringendsten war. Unzählige Helferinnen und Helfer waren und sind im Einsatz, seit der Regen die Flüsse in NRW über die Ufer treten ließ und das Hochwasser ganze Landstriche überflutete. Heute will der WDR genau ihnen "Danke" sagen.