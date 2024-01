Bauernproteste: Diese beiden Aufgaben hat die Politik jetzt | MEINUNG

Ich kann verstehen, dass für einige Bäuerinnen und Bauern zurzeit ein Misthaufen auf einer Autobahnauffahrt die emotional konsequenteste Antwort auf die Sparpläne der Ampel-Regierung ist - wirklich. Die meisten Menschen in Deutschland wissen nicht, wie es ist, in Zeiten stark schwankender Lebensmittelpreise und sich abwechselnder Dürre- und Hochwasserphasen mitverantwortlich für die Ernährung der Bevölkerung zu sein.

"Wir haben natürlich ein fürchterlich schwieriges Jahr hinter uns." Landwirt Michael Greshake aus Velbert im WDR.

Anna Palm arbeitet als Klima- und Nachrichtenjournalistin für Quarks und den WDR-Newsroom. Sie beschäftigt sich rund um das Thema Klima viel mit Psychologie, Lösungsansätzen und konstruktivem Journalismus.