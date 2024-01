Ein Jahr nach der Räumung: 281 Verfahren wegen Lützerath laufen noch

Die Identifizierung von Aktivisten sei immer schwierig: Teilweise hätten die Demonstranten ihre Hände verklebt. Auf Fotos seien die Demonstrationsteilnehmer, die gewaltbereit sind, häufig vermummt. Einen Personalausweis führen nur die wenigsten mit sich.

Verfahren gegen Polizeibeamte

Im Rahmen der Räumung von Lützerath wurden auch 32 Ermittlungsverfahren gegen Polizeibeamte eingeleitet, meistens wegen Körperverletzung im Amt, so das Innenministerium. Aktivisten hatten sich immer wieder über das ihrer Meinung nach harte Vorgehen der Einsatzkräfte. Unter anderem kam der Schlagstock zum Einsatz. Mittlerweile, so erklärte das Innenministerium, seien 21 Verfahren eingestellt worden. Gegen zwei Polizeibeamte wurden Strafbefehle erlassen. In den anderen neun Fällen laufen noch die Ermittlungen.