Nachrichten aus NRW

30.000 bei Demo gegen Rechts in Köln • Nach Protesten in vielen Städten Deutschlands hat gestern Abend auch in Köln eine Groß-Demo gegen Rechtsextremismus stattgefunden. Rund 30.000 Menschen zogen durch die Stadt und protestierten gegen Rechtsextremismus und Rassismus. Der Grund: AfD -Funktionäre waren an einem Treffen beteiligt, bei dem es um Pläne ging, massenweise Asylbewerber und Deutsche mit Migrationshintergrund zu vertreiben. Auch in vielen anderen Städten in NRW formiert sich Widerstand gegen die AfD sowie gegen rassistische Positionen. In den kommenden Tagen sind unter anderem Demonstrationen in Castrop-Rauxel, Münster, Recklinghausen, Dortmund und auch weitere in Köln geplant.