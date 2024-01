Die Stadt Düsseldorf will 2.500 Leih-Fahrräder anschaffen und vermieten. Das Vorhaben ist am Mittwoch Thema im Verkehrsausschuss der Landeshauptstadt. Laut einer Vorlage für das Gremium sollen so Lärm- und Luftbelastung reduziert sowie die Klimaschutzziele unterstützt werden.

Leihfahrräder auch außerhalb der Düsseldorfer Innenstadt

Wie in anderen Großstädten auch, gibt es in Düsseldorf bereits Leih-Fahrräder - zum Beispiel von einem kommerziellen Anbieter. Die Stadt will mit dem neuen kommunalen System aber auch die Bezirke außerhalb der Innenstadt anbinden. Die 2.500 Räder sollen im ganzen Stadtgebiet mietbar sein.

Preislich schlägt die Stadt in der Vorlage eine 5 Euro-Monatsgebühr vor. Pro Fahrt wären die ersten 30 Minuten dann frei, danach würde pro Kilometer abgerechnet werden. Abonnenten von Rheinbahn-Tickets sollen die 30 Minuten auch ohne Monatsgebühr kriegen.

Düsseldorfer Leih-Fahrräder könnten 2025 an den Start gehen

Den Plänen nach sollen die städtischen Leihräder perspektivisch an insgesamt 400 exklusiven oder mit anderen Sharing-Anbietern geteilten Stationen zu finden sein.

Erst einmal muss die Stadt aber einen Dienstleister für die Pläne finden. Die dafür notwendige Ausschreibung soll am 22. Februar vom Düsseldorfer Stadtrat beschlossen werden. Wenn alles klappt, könnte das Leihsystem im Sommer kommenden Jahres an den Start gehen, also 2025.

Über dieses Thema berichtet der WDR am 17.01.2024 auch im Radio auf WDR 2.