Entwarnung nach Räumung eines Einkaufszentrums in Essen • Gestern hat es eine Drohung gegen das Einkaufszentrum Limbecker Platz in Essen gegeben, das daraufhin am frühen Abend komplett geräumt wurde. Die Polizei hat das Zentrum bis in den späten Abend durchsucht, aber nichts Gefährliches gefunden. Sie hat das komplette Gebäude mit Sprengstoffhunden durchsucht. Mitarbeiter konnten nach Stunden ihre Sachen holen - Kunden konnten ihre Autos aus dem angrenzenden Parkhaus fahren.

Feuer im Umspannwerk - 25.000 Menschen ohne Strom • In Engelskirchen und in Teilen der Stadt Wiehl ist am Abend der Strom ausgefallen. 25.000 Menschen waren betroffen - stellenweise waren Handy- und Telefonnetz sowie die Notrufnummern ausgefallen. Auslöser war ein Brand in einem Trafohäuschen, der schnell gelöscht werden konnte. Die Ursache des Feuers muss noch ermittelt werden. Nach vier Stunden gab es Entwarnung.

DAS WETTER IN NRW