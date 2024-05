EM-Kader: Spannende Schnitzeljagd statt dröger Verlautbarung

Jahrzehntelang lief die Kaderbekanntgabe der deutschen Nationalmannschaft vor einem großen Turnier nach dem gleichen Schema ab: Der DFB lud zu einem offiziellen Verkündungstermin, dem die Fußballfans mehr oder weniger gespannt entgegen fieberten. Es gab viele Diskussionen und Spekulation, der ein oder andere Name sickerte schon vorher durch, und am Ende zauberte der Bundestrainer dann gerne mal noch eine Überraschung aus dem Hut: David Odonkor zum Beispiel bei der Heim-WM 2006.

Dieses Prinzip läuft in diesem Jahr etwas anders. Zwar gibt es weiterhin einen offiziellen Termin: Am Donnerstag will Bundestrainer Julian Nagelsmann die 23 Spieler seines Vertrauens verkünden. Doch bereits im Vorfeld streute der DFB die Namen von einzelnen Spielern, die sich in diesem Sommer das DFB-Trikot überziehen dürfen. Dabei bedienten sich die PR-Strategen des Verbandes verschiedenster Kanäle in Radio, TV und Social Media.

Nico Schlotterbeck hatte mit dem BVB einen Tag zuvor noch eine blamable Niederlage in Mainz hinnehmen müssen. Doch am Sonntagabend dann die Überraschung zur besten Sendezeit kurz vor dem Krimi. Jens Riewa verkündete in der 20-Uhr-Ausgabe der Tagesschau: Der Abwehrspieler ist dabei.