Mehr Schlagzeilen

Deutscher stirbt bei Angriff in Paris • Ein junger deutscher Tourist ist in der Nähe des Eifelturms bei einem Messerangriff getötet worden. Seine Begleiterin blieb laut dem französischen Innenminister körperlich unversehrt, weil ein Taxifahrer einschritt. Der Angreifer sei daraufhin über eine Seine-Brücke auf die andere Flussseite gelaufen und habe dort zwei weitere Menschen angegriffen, bevor die Polizei ihn mithilfe von Elektroschockpistolen festnahm. Der Täter war laut den Behörden vorbestraft, als islamistischer Gefährder registriert und in psychiatrischer Behandlung.

Wintereinbruch legt Teile des Südens lahm • Heftige Schneefälle haben in Süddeutschland gestern für Chaos im Verkehr gesorgt. Der Münchener Flughafen musste den Betrieb einstellen – seit 6 Uhr heute Morgen läuft der Betrieb wieder mit Einschränkungen. In Teilen Bayerns kam es zu Stromausfällen und auch das Bundesliga-Heimspiel des FC Bayern München gegen den 1. FC Union Berlin wurde abgesagt. Bahnstrecken rund um München waren gesperrt, zahlreiche Fahrgäste mussten in Zügen übernachten. Schnee und Glatteis führten zu Unfällen und langen Staus auf den Autobahnen.

Wetter in NRW

Weiße Pracht - aber meist nur im Bergland

Schnee am Nachmittag möglich • Am Vormittag scheint zunächst im Rheinland und im Ruhrgebiet hier und da die Sonne. Sonst ist es meist bedeckt oder trübe, zwischen Mindener Land und Warburger Börde fällt noch etwas Schnee. Am Nachmittag gibt es in Westfalen noch etwas Sonne. Von Benelux her kommen kompakte Wolken auf, die zum Abend Schneefall und Glätte bringen. Dazu gibt es 0 Grad in der Warburger Börde und bis 3 Grad am Rhein. Dauerfrost gibt es ab 400 m mit -5 bis -1 Grad.