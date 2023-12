Vorerst kein Wetter-Umschwung - die weiteren Aussichten

Am Sonntag ist es ebenfalls stark bewölkt, so die Vorhersage, gelegentlich scheint die Sonne. Zunächst ist es weitgehend trocken. Am Abend ist im Rheinland etwas Schnee möglich. Die Nachmittagswerte am Sonntag liegen voraussichtlich zwischen -2 und 2 Grad.

Für Montag ist wieder Schneefall zu erwarten. Autofahrer sollten aufpassen: Durch Schneeregen könnten die Straßen glatt sein. Am Rhein geht der Niederschlag in Regen über. Und es wird ein bisschen wärmer: Von -1 Grad an der Weser bis 4 Grad am Rhein.

Am Dienstag sind ebenfalls Schneeregen oder Regen zu erwarten. Im höheren Bergland kann es schneien und glatt werden. Am Nachmittag liegen die Temperaturen in NRW laut Vorhersage zwischen 1 bis 5 Grad.

