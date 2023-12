Zum ersten Türchen: 5 Fakten über Adventskalender

Mein Weihnachtsbaum, meine Lichterkette, mein Adventskalender. Es gibt Dinge, die gehören für viele Menschen zur Advents- und Weihnachtszeit unbedingt dazu. Während Lichterketten und Weihnachtsbäume noch ein bisschen Zeit haben, geht es beim Adventskalender schon heute los.

Hier sind Fakten über den Kalender, der die verbleibenden Tage bis Heilig Abend anzeigt.

#1 Adventskalender ist nicht gleich Adventszeit

Die Adventszeit beginnt immer am vierten Sonntag vor dem ersten Weihnachtstag (25. Dezember). Im längsten Fall kann sie also 28 Tage dauern und schon am 27. November beginnen, im kürzesten - so wie in diesem Jahr - dauert sie 22 Tage. Denn sie startet 2023 erst am 3. Dezember. Beim Adventskalender ist das anders. Da öffnen die Menschen vom 1. bis zum 24. Dezember jeden Tag ein Türchen. Advent kommt übrigens vom lateinischen "adventus" für "Ankunft". Für Christen ist der Advent die Zeit des Wartens und der Vorbereitung auf die Geburt Jesu. Diese Ankunft des Gottessohns auf Erden wird an Weihnachten gefeiert.

#2 Früher gab es Kreidestriche

Die genauen Ursprünge des Adventskalenders sind unklar. Im 19. Jahrhundert gab es Vorläufer wie stückweise abzubrennende Kerzen, Abreißkalender oder Kreidestriche auf der Wand, die die Kinder nach und nach wegwischen durften. Anfang des 20. Jahrhunderts brachte eine evangelische Buchhandlung in Hamburg eine Uhr auf den Markt, bei der Kinder mit Hilfe eines verstellbaren Zeigers die zwölf Tage vor Heiligabend rückwärts zählen konnten. In dieser Zeit verkaufte der Münchner Verleger Gerhard Lang auch den ersten kommerziellen Kalender mit 24 Klebebildern. Bald setzte sich der Kalender mit 24 Türchen durch, hinter denen sich Bilder, Schokolade oder kleine Geschenke verbergen. Der Brauch soll vor allem Kindern die Wartezeit bis Weihnachten verkürzen.

#3 Begegnungen statt Kommerz

Im Adventskalender kann vieles drinstecken

Inzwischen gibt es - auch für Erwachsene - fast nichts mehr, was nicht schon in Adventskalendern zu finden war: von Bierdosen über Werkzeug und Hundeleckereien bis zum Erotik-Spielzeug. Die Kirchen setzen der Kommerzialisierung und Banalisierung zum Teil schlichte Kalender mit nachdenklichen Texten entgegen, aber auch tägliche Aktionen im Internet oder den Brauch des "lebendigen Adventskalenders". Dabei öffnet beispielsweise an jedem Abend im Advent eine Familie in der Gemeinde ihre Tür für Begegnungen mit anderen. Der Trend geht übrigens zum gebastelten Adventskalender.