Ministerin Josefine Paul (Grüne)

NRW-Ministerin Paul unter Druck • Seit dem Messer-Anschlag steht auch die NRW -Flucht- und Integrationsministerin Josefine Paul (Grüne) gehörig unter Druck. Denn der mutmaßliche Täter hätte längst abgeschoben sein sollen. Nun werfen Mails aus ihrem Ministerium weitere Fragen auf. Offenbar waren dort Details zu Rückführungen in EU-Staaten nicht bekannt. Einen Rücktritt schließe sie aber aus, sagte Paul dem WDR. Auch der Landtag debattiert, wer die politische Verantwortung trägt.

Gemeindebund fordert mehr Geld für für Bundespolizei • Der Städte- und Gemeindebund fordert " jährlich mindestens 100 Millionen Euro " mehr, " um der Bundespolizei mehr Flexibilität und schnellere Reaktionen zu ermöglichen ". Das sagte Hauptgeschäftsführer André Berghegger den Zeitungen der Funke Mediengruppe. " Der Bundestag steht vor wichtigen Haushaltsberatungen. Die Abgeordneten müssen - gerade nach Solingen - ihrer Verantwortung für die Sicherheit gerecht werden. "

Hochwasserschutz mit KI aus Bochum • Das Bochumer Start-Up Unternehmen Okeanos hat eine Künstliche Intelligenz entwickelt, die Hochwasser und Starkregen vorhersagen soll. Sensoren überwachen den Pegel eines Flusses, auch welche Strömung dort aktuell herrscht. Diese Messungen zeigen etwa, dass die Strömung ungewöhnlich hoch ist. Gleichzeitig werden durch Satelliten die Wetterdaten zur Regenwahrscheinlichkeit gesammelt. So soll zum Beispiel Starkregen erkannt werden, der Flüsse schnell anschwellen lässt.

Schwimmer Maurice Wetekam

Medaille für Dortmunder Schwimmer bei den Paralympics • Schwimmer Maurice Wetekam hat bei den Paralympischen Spielen in Paris die erste deutsche Medaille gewonnen. Der 18-Jährige sicherte sich dank eines überragenden Schlussspurts Bronze über 100 Meter Brust. Für Wetekam ist es nach Silber auf seiner Paradestrecke bei den Weltmeisterschaften 2022 und 2023 der größte internationale Erfolg.

125 Jahre Dortmunder Hafen • Das Stadtteilfest "Hafenspaziergang" ist in der Dortmunder Nordstadt eine feste Institution. Diesmal steht es ganz im Zeichen des 125-jährigen Hafenjubiläums. An rund 50 verschiedenen Orten verbinden sich heute ab 14 Uhr musikalische, kulturelle und kreative Angebote.

Krimifestival Eifel startet • An diesem Wochenende startet in der Eifel das neuntägige Krimifestival "Nordeifel – Mordeifel". An unterschiedlichen Orten von Euskirchen bis Zülpich geht es rund um die mörderischen Bücher der Eifler-Krimiautoren. Die Eifel gilt unter Krimiautoren als die Geburtsstätte der Regionalkrimis. An dem Festival wirken mehr als 20 Autoren mit. Die Lesungen finden an besonderen Orten wie einem Amtsgericht, einer Tischlerei für Särge oder auf Bauernhöfen statt.

DAS WETTER IN NRW

Sonnig, trocken und warm • Wer früh aufsteht, sieht noch viele Wolken. Am Morgen kann es trüb sein mit einzelnen Schauern. Später gibt es laut Vorhersage viel Sonne und nur noch lockere Wolken. Es ist dann überwiegend trocken bei bis zu 21 Grad in Winterberg, 24 in Coesfeld und 26 in Lünen. Übrigens: Zwar war das Wetter in NRW in diesem Sommer durchwachsen. Aber: Dieser Sommer gehört zu den zehn wärmsten seit der Wetteraufzeichnung.