Sommer in Deutschland: Von frostig bis heiß

Große Temperaturunterschiede gab es deutschlandweit. Am 13. August wurde die bundesweit höchste Sommertemperatur dieses Jahres gemessen: in Bad Neuahr-Ahrweiler in Rheinland-Pfalz zeigte das Thermometer 36,5 Grad.

Es wurden aber auch frostige 1,4 Grad gemessen - am 12. Juni in Meßstetten auf der Schwäbischen Alb. Und bevor noch einmal über den Sommer in NRW gemeckert wird: Auf Helgoland gab es nicht einen einzigen Sommertag.

Das Fazit des Deutschen Wetterdienstes lautet: Der Sommer 2024 war in Deutschland deutlich zu warm.

Gewitter trübten den Sommer

In NRW gab es außergewöhnlich viele Gewitter-Wetterlagen. Entsprechend große regionale Unterschiede zeigten sich bei den Regenmengen. Beispiel Münsterland: In Reken fielen 350 Liter Regen in diesem Sommer, zehn Kilometer weiter in Borken waren es 286 - also 64 Liter weniger.

Die größte Abweichung nach oben gab es in Bad Salzuflen - hier fiel mehr als die anderthalbfache Regenmenge im Vergleich zum langjährigen Mittel.