Messerattacken in der Öffentlichkeit nehmen laut Innenminister Herbert Reul ( CDU ) in Nordrhein-Westfalen zu. Im Jahr 2023 kam es nach seinen Angaben zu 3.536 Fällen. Dies ist laut Innenministerium ein Anstieg von 1.057 Fällen (plus 42,6 Prozent) im Vergleich zum Jahr 2022. Reul stellt am Mittwoch in Düsseldorf ein "Lagebild" zur Messergewalt vor.

Damit lagen die Zahlen in NRW 2023 ungefähr auf dem Niveau des letzten Vor-Corona-Jahres 2019. Damals waren es landesweit 3.420 Messerangriffe in der Öffentlichkeit.

Insgesamt über 6.000 Messerdelikte