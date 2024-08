Anschlag von Solingen: Landtag ringt um Schuldzuweisungen

Paul nannte Maßnahmen, die ihr Ministerium bereits angeordnet habe, um die zuständigen Behörden zu stärken: Ab sofort hätten die Zentralen Ausländerbehörden Zugriff auf An- und Abwesenheitserfassungssysteme inden Flüchtlingsheimen des Landes. Auch sollen diese Behörden direkt informiert werden, wenn Personen, deren Abschiebung bevorsteht, sich in der jeweiligen Unterkunft befinden. Bei Issa Al H. war die Abschiebung gescheitert, weil er in der entsprechenden Nacht nicht in seiner Unterkunft angetroffen wurde.

Abgetaucht wegen Dienstreise

Zu ihrem tagelangen Schweigen erklärte die Ministerin, sie sei auf einer Dienstreise in Frankreich gewesen. Diese habe sie aber vorzeitig abgebrochen und schon auf dem Weg das Kabinett "digital" über erste Erkenntnisse ihres Hauses zu dem Anschlag informiert. Auch mit dem Solinger Oberbürgermeister habe sie telefoniert.

Beim mutmaßlich islamistischen Anschlag von Solingen hatte ein Mann am Freitagabend auf einem Stadtfest drei Menschen mit einem Messer getötet und acht weitere verletzt. Mutmaßlicher Täter ist der 26-jährige Syrer Issa Al H., der in Untersuchungshaft sitzt. Die Bundesanwaltschaft ermittelt gegen ihn unter anderem wegen Mordes und wegen des Verdachts der Mitgliedschaft in der Terrormiliz Islamischer Staat (IS).