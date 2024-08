Ausländerbehörden mit Leitlinien nicht vertraut?

Die kurzfristigen Nachfragen ans BAMF am Tag der Pressekonferenz erklärt das Ministerium auf WDR -Anfrage damit, dass die Überstellungsmodalitäten an andere EU -Länder sich ändern könnten. Der Leitfaden zur Zusammenarbeit mit dem BAMF habe im Ministerium vorgelegen. Man habe aber in Erfahrung bringen wollen. ob das Dokument auch allen Ausländerbehörden in NRW zugegangen sei.

Die fünf Zentralen Ausländerbehörden in NRW sind zuständig für die Abschiebungen und Rückführungen von Flüchtlingen, die in den Aufnahmeeinrichtungen des Landes untergebracht sind. Doch die Mitarbeiterin des Fluchtministeriums, die zudem für "Rückkehrmanagement" zuständig ist, scheint nicht sicher zu sein, dass alle Ausländerbehörden die Leitlinien des BAMF in der Praxis berücksichtigen.

Nur ein Bruchteil der EU-Rückführungen gelingen

Und das, obwohl das Ministerium dem Landtag schon 2023 auf mehrere Kleine Anfragen der AfD-Fraktion offenlegen musste, dass nur ein Bruchteil der Rücküberstellungen in andere EU-Länder tatsächlich gelingt. Spätestens da war also ersichtlich, dass ein Scheitern "eher die Regel und nicht die Ausnahme ist" - wie es NRW-Fluchtministerin Paul auch am Donnerstag bei der Sondersitzung der zuständigen Ausschüsse zum Solingen-Attentat im Landtag formulierte.

Sie machte dort erneut problematische EU-Vorgaben und ein "fehleranfälliges System" für die gescheiterte Abschiebung des mutmaßlichen Attentäters mitverantwortlich. Auch von Versäumnissen der Ausländerbehörden in NRW sprach die Ministerin. Ihr eigenes Haus erwähnte sie dabei allerdings nicht.