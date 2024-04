Nachrichten aus NRW

Das Stahlwerk in Duisburg

Thyssenkrupp will Jobs abbauen • Der Industriekonzern Thyssenkrupp will seine Stahlsparte straffen, Produktionskapazitäten zurückfahren und Personal abbauen. Kern der Neuaufstellung sei eine Reduzierung der Kapazitäten auf etwa 9 bis 9,5 Millionen Tonnen Stahl pro Jahr, teilte der Konzern am Abend mit. In der Stahlsparte sind rund 27.000 Mitarbeiter beschäftigt, die meisten davon am größten europäischen Stahlstandort in Duisburg. Wie viele Jobs abgebaut werden sollen, ist noch nicht klar.

Erneut lange Bahn-Baustelle zwischen Düsseldorf und Duisburg • Auf der Bahnstrecke zwischen Düsseldorf und Duisburg gibt es ab heute Abend erneut für mehrere Wochen Einschränkungen. Wieder werden Gleise und Schwellen erneuert - die Belastung auf dem Abschnitt ist besonders groß. Die Bauarbeiten sollen bis zum 10. Mai dauern. Bis dahin werden zahlreiche Verbindungen mehrerer RE - und S-Bahn -Linien ausfallen. Die Bahn plant einen Ersatzverkehr mit Bussen.