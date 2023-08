Selbstbestimmungsgesetz: Erleichterung und Empörung

Das sagen Kritiker

Vor allem aus der CDU kommen Befürchtungen und Warnungen. Die Bundesregierung komme mit dem neuen Gesetz " der Schutzpflicht des Staates nicht nach", sagte CDU-Vize-Generalsekretärin Christina Stumpp - besonders mit Blick auf Jugendliche, die in ihrer Pubertät oft von Persönlichkeits- und Identitätszweifeln geplagt würden. " Junge Menschen brauchen in so gravierenden Fragen Unterstützung und Orientierungshilfe. Diese lässt das geplante Gesetz einfach außen vor. " Sorgeberechtigte Eltern wolle das Gesetz " weiter entmündigen" , wenn ein Gericht in solchen Fragen Eltern ohne Weiteres überstimmen könne.

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt sprach von einem " Ideologiegesetz der Arroganz-Ampel" , und die familienpolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Silvia Breher befürchtet, das Gesetz überlasse " dem Bademeister oder dem Fitnesstrainer, ob eine Transperson in die Frauenumkleide darf".

Für die Antidiskriminierungsbeauftragte der Bundesregierung, Ferda Ataman, sind diese Argumente nicht nachvollziehbar: In Deutschland gebe es überwiegend gemischtgeschlechtliche Saunen, " kein Mann muss seinen Geschlechtseintrag ändern lassen, um in Deutschland eine nackte Frau zu sehen ", so Ataman.

Weiterhin gelte das private Hausrecht des Inhabers, darüber zu bestimmen, wer beispielsweise seine Wohnung oder Geschäftsräume betritt.

Das dürfe allerdings nicht willkürlich ausgelegt werden, sagte wiederum der Queerbeauftragte der Bundesregierung, Sven Lehmann: Ein Kneipenbesitzer dürfe einer Transfrau nicht verbieten, die Damentoilette zu benutzen. Andererseits könne sich auch künftig niemand in einem Fitnessstudio " einklagen " bei der Benutzung der Umkleideräume. Er könne sich vorstellen, sagt Lehmann, dass man diesen Passus in der anstehenden Debatte im Bundestag noch klarer formulieren könne.