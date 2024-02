Großbrand in Herford • Gestern Abend wurde die Feuerwehr in Herford zu einem Brand in einem Wohnkomplex gerufen. Am Ende waren sieben Wohnungen von dem Brand betroffen. Zehn Personen wurden verletzt, eine Person schwer. Inzwischen ist der Brand gelöscht. Der Schaden liegt laut Polizei bei mehreren 100.000 Euro. Die Brandursache wird aktuell noch ermittelt, vermutet wird eine Zigarette oder ein technischer Defekt.

Weitere Themen

Geringe Beteiligung an Wiederholungswahl in Berlin • In einigen Wahlbezirken von Berlin ist gestern die Bundestagswahl 2021 wiederholt worden. Der Bundestrend zeigte sich in den Ergebnissen: CDU (+1,3 % ) und AfD (+1 %) gewinnen, die Ampel-Parteien SPD (-1,2 %) und FDP (-0,9 %) verlieren. Die Grünen verlieren leicht (-0,3 %).

Berlin musste an die Urne

Durch das neue Ergebnis verliert die FDP einen Sitz. Die Wahlbeteiligung war mit den Ergebnissen von 2021 bei 69,5 % - der niedrigste Wert Berlins seit 1990. Grund für die Wiederholung: Der Wahltag 2021 war chaotisch verlaufen. Es gab lange Schlangen vor Wahllokalen, zum Teil auch fehlende oder falsche Stimmzettel.

Kansas City gewinnt den Super Bowl in den USA • Das Finale im American Football - der Super Bowl in Las Vegas ist entschieden. Gewonnen haben erneut die Kansas City Chiefs - sie besiegten die San Francisco 49ers in einem dramatischen Finale mit 25 zu 22 nach Verlängerung.

Taylor Swift gratuliert

Die Halbzeitshow hatte dieses Jahr der Sänger Usher gestaltet. Dabei waren auch Alicia Keys, H.E.R, Ludacris, Lil John und Will.I.Am. Auch Taylor Swift hat es nach ihrem Konzert in Tokio rechtzeitig ins Stadion geschafft, sie ist die Freundin von Chiefs-Profi Travis Kelce.