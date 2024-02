Es ist ein Spiel und viel Show in einem: Der Super Bowl lässt die Herzen von Millionen Fans von American Football höher schlagen. Das Match im Allegiant Stadium zu Las Vegas findet in der Nacht zum Montag statt - deutscher Zeit. Wir erklären, warum der Super Bowl so viele fasziniert.

Was ist der Super Bowl eigentlich?

Der Super Bowl ist das Finale der US -Football-Liga NFL . In diesem Jahr spielen Titelverteidiger Kansas City Chiefs gegen die San Francisco 49ers. Auf dem Programm steht neben dem Spiel traditionell eine pompöse Halbzeitshow.