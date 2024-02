Dauerregen: Unwetterwarnung wegen Regens für Teile von NRW

Wer in den nächsten Tagen aus dem Haus geht, sollte Regenschirm oder Regenponcho nicht vergessen. Es wird nass, ungemütlich und stürmisch.

Ab Mitternacht (07.02.2024, 0 Uhr) und bis Freitagmorgen gilt eine Amtliche Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) vor ergiebigem Dauerregen. Betroffen sind Teile des Rheinlands und Westfalens. Dabei werden laut DWD Regenmengen zwischen 60 und 80 Liter pro Quadratmeter erwartet. Es kann zu Hochwasser an Bächen und Flüssen kommen.

Für diese Kreise und Städte gilt die Warnung:



Ennepe-Ruhr-Kreis

Hochsauerlandkreis

Kreis Düren

Kreis Euskirchen

Kreis Olpe

Kreis Siegen-Wittgenstein

Märkischer Kreis

Oberbergischer Kreis

Rhein-Sieg-Kreis

Rheinisch-Bergischer Kreis

Stadt Hagen

Stadt Remscheid

Stadt Solingen

Stadt Wuppertal

Städte-Region Aachen

Das Wetter heute

Heute geht es langsam los mit dem miesen Wetter. Es fällt gelegentlich etwas Regen vor allem am Niederrhein und in Westfalen. Im Rheinland und der Eifel sind hin und wieder ein paar Wolkenlücken möglich. Die Temperaturen sehen zum Beispiel so aus: Lüdenscheid 9 Grad, Paderborn 11, Düsseldorf 12.

Für heute tagsüber und die Nacht zum Mittwoch kündigt der Deutsche Wetterdienst (DWD) außerdem starke bis stürmische Böen zwischen 55 und 70 Kilometer pro Stunde an, wobei es im Kölner Raum etwas weniger Wind geben soll. Im Hochsauerland und am Nordrand der Eifel sind einzelne Sturmböen bis 80 Kilometer pro Stunde möglich. In der zweiten Hälfte der Nacht soll der Wind wieder weniger werden.

Mittwoch - der Dauerregen kommt

Ab der Nacht zum Mittwoch und bis Freitagfrüh soll es dann sehr viel regnen - mit wenigen Regenlücken: Der DWD spricht von gebietsweise Dauerregen mit Mengen von 40 bis 60 Liter pro Quadratmeter und in Staulagen von Eifel, Bergischem Land und Sauerland von ergiebiger Dauerregen mit 60 bis 80 Liter pro Quadratmeter.

Morgen tagsüber ist es laut WDR-Wetterredaktion meist nass, teils regnet es auch kräftig - und zwischen Ostwestfalen-Liple und Sauerland fällt auch Schneeregen. Die Temperaturen liegen bei 3 bis 10 Grad. Der Wind weht laut DWD morgens im Süden von NRW noch mäßig bis frisch aus Südwest bis West mit starken, für das Bergland werden stürmischen Böen erwartet. Sonst schwacher, teils mäßiger Wind aus West bis Nordwest.

In der Nacht zum Donnerstag soll es in der Südhälfte von NRW stark bewölkt und anhaltend regnerisch bleiben, in Staulagen soll es örtlich Dauerregen geben. Die Tiefstwerte liegen zwischen 5 Grad in der Kölner Bucht und örtlich - etwa im Hochsauerland oder Weserbergland - auch -1 Grad. Bei Frost ist Glätte nicht ausgeschlossen.

Donnerstag - Regen mit wechselnden Intensitäten

Konfetti im Regen - so sieht es wohl am Donnerstag aus.

Weiberfastnacht, Altweiber, Weiberfasching - es gibt viele Namen für den Tag, mit dem am Donnerstag der Straßenkarneval beginnt. Wer dann mitfeiern will, sollte mit einem wetterfesten Kostüm und/oder einem Regenponcho planen. Denn Altweiber soll nicht nur Konfetti regnen. Der DWD sagt langanhaltenden Niederschlag mit wechselnden Intensitäten vorher. In Staulagen des Berglands sei gebietsweise Dauerregen wahrscheinlich. Die Temperaturen liegen zwischen 4 Grad im Norden, 11 Grad im Rheinland und 5 Grad im höheren Bergland. Einzelne starke Böen seien nicht ausgeschlossen. Die WDR-Wetterredaktion rechnet mit steigenden Pegelständen.

Freitag - auch Wolkenlücken

Am Freitag gibt es erst an einigen Orten in NRW immer noch kräftigen Regen, in der zweiten Tageshälfte mitunter aber auch Wolkenlücken neben einzelnen Schauern. Bei stürmischen Böen wird es sehr mild mit 10 bis 15 Grad.

Samstag - gelegentlich Sonnenschein

Am Samstag soll es neben dichten Wolken mit etwas Regen auch gelegentlich Sonnenschein geben. Dazu bleibt es wohl weiter ungewöhnlich mild für die Jahreszeit mit 10 bis 15 Grad.

