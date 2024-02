Karneval unter Finanznot: Spendensammlung mit Sparschwein

In Duisburg wurde beim traditionellen Nelkensamstagszug ein riesiges Sparschwein durch die Straßen gefahren. In gewisser Weise war dies auch ein Mottowagen - allerdings in eigener Sache. Denn: Die Zukunft für den traditionellen Umzug von Duisburg nach Moers ist unsicher.

Kosten haben sich verdoppelt

Es könnte der letzte Nelkensamstagzug von Duisburg-Homberg bis Moers gewesen sein. Denn: Die Kosten für den Zug haben sich fast verdoppelt, die Einnahmen aber sind gleich geblieben. Allein die Durchführung des Umzugs kostet 70.000 bis 76.000 Euro - Kamelle, TÜV-Gebühren und Co noch nicht eingerechnet. Die Stadt Moers und andere geben Anteile dazu, aber die Differenz konnte der Kulturausschuss Grafschafter Karneval (KGK) dieses Jahr nicht selbst stemmen.

Nelkensamstagszug fehlen 17.000 Euro

Die Karnevalisten ließen deshalb in diesem Jahr das rosarote Spendenfahrzeug vorneweg fahren, die Jecken gingen mit Büchsen herum. Jeder Euro zählt - und ohne frisches Geld könnte der Zug bald Geschichte sein.

Dank an die Spender

Die Spendenbereitschaft in Duisburg ist an diesem Tag vielversprechend, aber ob es reicht, wird sich zeigen. 17.000 Euro müssen zusammen kommen. " Fürs nächste Jahr, damit der Zug Tradition bleibt ", sagt eine Zuschauerin des Zuges, als sie einen Schein durch die Klappe des riesigen Sparschweins wirft. Die gute Nachricht vorab: Senatoren großer Vereine haben nun zugesagt, die Finanzierungslücke für dieses Jahr zu schließen, falls die Spenden nicht ausreichen.

Kö-Treiben erstmal gerettet

Viele Karnevalsvereine in NRW haben ähnliche Sorgen. Es trifft die kleinen wie die großen. So stand noch im Herbst in Düsseldorf das traditionelle Kö-Treiben kurzzeitig auf der Kippe, weil sich das Comitee Düsseldorfer Carneval wegen der stark gestiegenen Kosten als Veranstalter zurückgezogen hatte.

Mit Unterstützung der Stadt konnte dort in letzter Minute der Schaustellerverband für die Organisation gewonnen werden, sodass der Traditionstermin zur Freude vieler Narren weiter fest im Düsseldorfer Karneval verankert bleibt.