Angespannte Lage an der Weser: Behörden warnen vor Hochwasser

Im Kreis Herford bei Vlotho ist noch keine Entwarnung in Sicht: Straßen und Grundstücke sind teilweise überschwemmt. Wie ein WDR -Reporter berichtet, hat dort der Pegel der Weser am Sonntagmorgen die höchste Meldestufe 3 überschritten. Diese Stufe warnt vor Überflutungen bebauter Gebiete in womöglich größerem Umfang.

Der Wasserstand der Weser ist innerhalb weniger Tage um mehr als zwei Meter von 3,50 Meter auf über 5,60 Meter gestiegen. Die Behörden rechnen bei Vlotho mit einem großen Hochwasser, allerdings würden die Pegel nicht das Niveau von Weihnachten 2023 erreichen, hieß es.

Menschen sollen Grundstücke sichern

Bürgerinnen und Bürger wurden aufgerufen, Sicherungsmaßnahmen an den eigenen Grundstücken durchzuführen und zum Eigenschutz von Gewässern und Gewässerrandbereichen fernzubleiben. Die Rintelner Straße in Vlotho - etwa 300 Meter vor der Ortsgrenze zu Porta Westfalica – ist bis auf Weiteres voll gesperrt. Dort ist durch die Regenfälle ein Hang abgerutscht.

Hochwasser in Beverungen

Auch in Beverungen in der Nähe von Höxter liegt der Pegelstand an der Weserbrücke bei über 5 Metern. Einige Straßen sind noch immer überflutet. Zufahrtsstraßen ans Ufer wurden vorsorglich gesperrt.

So gravierend, wie die Hochwasserlage zum Jahreswechsel war, soll es aber auch hier bei Weitem nicht werden. " Der Starkregen ist durch ", sagt Jürgen Vogt aus der WDR -Wetterredaktion. Und im Einzugsgebiet von Weser und Werra kommt erst mal nichts nach. " Insgesamt haben wir in NRW schon teilweise mehr als 100 Prozent der üblichen Februar-Regenmengen ."

Hochwasser-Warnstufe 2 in Greven und Haus Langenfeld

Nach dem Dauerregen war vielerorts mit Bangen auf die Pegelstände geblickt worden. Am Sonntagmorgen hieß es, in Einzugsgebieten von Ems, Lippe und Weser sei an allen Pegeln mindestens Warnstufe 2 erreicht - also mittleres Hochwasser. Das heißt, es kann zu Überflutungen einzelner Grundstücke oder Straßen kommen.

Auch am Rhein können Pegel noch leicht steigen

Das Landesamt für Natur- und Umweltschutz sagt, dass durch den Dauerregen der vergangenen Tage auch am Niederrhein die Wasserstände noch leicht steigen können. In der größten NRW -Stadt Köln wurde am Sonntagmorgen ein Pegelstand von 6,57 Metern gemessen. Die erste Rhein-Hochwassermarke ist damit erreicht, Schiffe dürfen nur noch langsamer fahren.

Für Montagmorgen werde ein Sinken des Pegels auf 6,45 Meter erwartet, heißt es auf der Homepage der Stadt. Am Pegel Duisburg-Ruhrort wurde für Sonntag ein Anstieg bis auf rund 8 Metern für möglich gehalten - ab 8,8 Meter ist nach Angaben der Stadt ein mittlerer Hochwasserstand erreicht.

