Zusammengestellt von Katja Goebel und Sabine Schmitt aus dem WDR Newsroom

THEMA DES TAGES

Reichsbürgerprozess beginnt • Heute startet in Stuttgart der erste von drei Prozessen gegen die mutmaßliche terroristische "Reichsbürger"-Vereinigung um Prinz Heinrich Reuß. Die bundesweite Razzia am 6. Dezember 2022 war ein Paukenschlag: Sogenannte "Reichsbürger" sollen einen gewaltsamen Umsturz in Deutschland geplant haben. Reuß ist ein deutscher Immobilienunternehmer und gilt als einer der wichtigsten Akteure in der "Reichsbürger"-Bewegung. Er ist Vertreter diverser Verschwörungsideologien.

Vor dem Oberlandesgericht wird nun gegen neun Angeklagte verhandelt. Der Vorwurf: Sie wollten die bestehende staatliche Ordnung in Deutschland gewaltsam beseitigen und sie durch eine eigene, bereits in Grundzügen ausgearbeitete Staatsform ersetzen. In Stuttgart geht es um den sogenannten militärischen Arm der "Reichsbürger-Szene". Heinrich XIII. Prinz Reuß sitzt in Stuttgart nicht auf der Anklagebank. Er muss sich vor dem Oberlandesgericht Frankfurt am Main verantworten. Dort sind ab 21. Mai die mutmaßlichen Rädelsführer angeklagt, in München ab 18. Juni die übrigen mutmaßlichen Mitglieder.

WEITERE NACHRICHTEN

Buschmann rechnet mit weiteren Spionage-Fällen • Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) rechnet mit weiteren Spionage-Fällen im Umfeld von deutschen Politikern. Buschmann sagte am Abend in der ARD, man müsse von weiteren Enttarnungen in den kommenden Monaten ausgehen. Einem inzwischen entlassenen Mitarbeiter des AfD-Spitzenkandidaten für die Europawahl Krah wird Spionage für China vorgeworfen.

Vermisster Arian aus Bremervörde

Suche nach Arian geht heute weiter • Bei der Suche nach dem vermissten Arian aus dem niedersächsischen Bremervörde-Elm gibt es weiter keine neue Spur. Der gestrige Großeinsatz mit 1.200 Kräften und und einer 1,5 Kilometer breiten Menschenkette wurde mit Einbruch der Dunkelheit beendet, wie die Polizei mitteilte. Der sechsjährige Junge ist Autist und würde auf Rufe wohl nicht reagieren. Arian wird seit knapp einer Woche vermisst. Er hatte sein Elternhaus unbemerkt verlassen. Die Suche soll heute fortgesetzt werden.

Nahost: Neuer Geisel-Deal statt Offensive in Rafah? • Vor einem geplanten Militäreinsatz Israels in Rafah unternimmt die Regierung einen letzten Versuch, sich mit der islamistischen Hamas auf eine Feuerpause im Gaza-Krieg und die Freilassung weiterer Geiseln zu einigen. Eine Hamas-Delegation will heute nach Kairo reisen, um über Details eines Vorschlags zu sprechen. In Saudi-Arabien treffen sich zudem hochrangige Politiker mehrerer Staaten: darunter Bundesaußenministerin Baerbock und US-Außenminister Blinken. In der Nacht telefonierte US-Präsident Biden mit dem israelischen Regierungschef Netanjahu.

Streikende vor der Telekom

Warnstreik bei der Telekom • Wer heute etwas mit der Telekom klären will, muss sich auf Probleme einstellen. Bei dem Konzern wird heute gestreikt. Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten in ganz Deutschland zum Ausstand aufgerufen. Verdi will für die rund 70.000 Tarifbeschäftigten unter anderem Lohnerhöhungen von zwölf Prozent oder mindestens 400 Euro pro Monat durchsetzen. Bundesweit sind acht Kundgebungen geplant, eine davon in Dortmund.

Ermittlungen nach Schüssen auf Gastwirt in Düsseldorf • Nachdem in der Nacht auf Sonntag ein Düsseldorfer Gastwirt vor seinem Lokal im Stadtteil Friedrichstadt getötet wurde, gehen die Ermittlungen der Mordkommission weiter. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein Mann mit dem Gastwirt in Streit geraten sein und ihn dann vor der Tür erschossen haben. Die Polizei konnte einen Verdächtigen festnehmen, der eine Schusswaffe dabei hatte. Ob der 52-Jährige aus dem Kosovo mit Wohnsitz in Deutschland wirklich der Täter ist, muss noch ermittelt werden.

Nominiert: Deutsche Autorin und Vermittlerin für Rassismuskritik

Goldene Blogger werden ausgezeichnet • In Neuss werden am Abend in 14 Kategorien Influencer- und Social-Media-Awards vergeben. Wirtschaftsminister Robert Habeck, Politikjournalist Nils Minkmar und die Autorin Tupoka Ogette sind als "Blogger des Jahres" - der Königskategorie - nominiert. Auch Skurriles gibt es unter den diesjährigen Nominierten: Dr. Zany karikiert Tierfilme, indem er Tiere durch Brötchen ersetzt. Und der Podcast "Richard, wo erreiche ich Dich?" macht sich in spitzem Ton über den Podcast von Moderator Markus Lanz und Fernsehphilosoph Richard David Precht lustig.

Vogelgrippe-Übung im Ennepe-Ruhr-Kreis • Bürger können entspannt bleiben, wenn sie heute am Kemnader See und in Hattingen auf Menschen in weißen Schutzanzügen treffen. Auch rot-weißes Absperrband und vermeintlich tote Vögel sollten sie nicht beunruhigen, denn es handelt sich lediglich um eine groß angelegte Übung - und die Vögel sind Attrappen aus Plastik. Das Kreisveterinäramt simuliert einen möglichen Ausbruch der Vogelgrippe, um sich besser auf einen Ernstfall vorzubereiten. Zuletzt war in NRW der Kölner Zoo wegen Vogelgrippe geschlossen. Auch die WHO schlägt wegen Ausbreitung von Vogelgrippe-Virus auf immer mehr Arten Alarm. In den USA gibt es infizierte Kühe, die WHO warnt dort deshalb vor Rohmilch.

Veterinäramt probt den Ernstfall

DAS WETTER IN NRW

Saharastaub bremst die Sonne aus • Der Montag bringt mal mehr, mal weniger dichte Wolken. Viel Saharastaub in großer Höhe der Atmosphäre lässt die Sonne öfter allenfalls milchig durchscheinen. Der Tag verläuft zwar überwiegend trocken, ab dem Nachmittag und Abend kann es von Rheinland-Pfalz und Hessen her vereinzelt mal tröpfeln. Dazu gibt es Temperaturen bis 22 Grad.