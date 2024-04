Ennepe-Ruhr-Kreis simuliert Vogelgrippe-Ausbruch

Ausgangspunkt ist der Kemnader See in Bochum. Das Szenario: Am Morgen haben Spaziergänger die toten Vögel am Ufer des Sees entdeckt. Die Nachricht erreicht das Kreishaus des Ennepe-Ruhr-Kreises in Schwelm, dort wird die Amtstierärztin aktiv. Sie vermutet den Ursprung in einer Vogel-Auffangstation in Hattingen.

Übung mit Gummi-Enten

Freizeitzentrum Heveney am Kemnader See in Bochum

Dann startet eine Routine, die schon lange abgesprochen ist. Erste Proben vom Kot und aus den Schnäbeln der "verendeten" Vögel werden genommen und an ein Speziallabor geschickt. In der Großübung sind das natürlich keine echten Wasservögel - der Kreis hilft sich mit Gummi-Enten aus, die die DLRG mit Booten aus dem Kemnader See in der Nähe des Hafens Heveney in Bochum fischt.

Betroffene Betriebe und Haushalte isolieren

Schnell sind die Proben ausgewertet. Ist der Befund positiv, lässt Amtstierärztin Dr. Bettina Buck die Vogel-Auffangstation isolieren. "Dann informiere ich alle Geflügelhöfe in der Gegend, rufe auch Haushalte an, die zum Beispiel privat Hühner halten."

Dann folgt die wohl schwierigste Entscheidung: Müssen Vögel getötet werden oder reicht es, die Fundorte abzusperren? Die Höfe könnten zum Beispiel Wannen mit Desinfektionsmitteln an den Eingängen aufstellen. Wichtig: Das Virus darf sich auf keinen Fall ausbreiten und ganze Vogel-Populationen befallen.

Übung ist Pflichtprogramm für Städte und Kreise