Hendrik Wüst

Ministerpräsident auf Japan-Tour: Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) ist in dieser Woche mit einer Delegation aus Wirtschaft und Wissenschaft zu politischen Gesprächen in Japan. Der Gastgeber ist ein wichtiger Wirtschaftspartner Nordrhein-Westfalens in Asien. Besonders eng sind die Verbindungen zwischen Japan und Düsseldorf mit seiner großen japanischen Community.