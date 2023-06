Heftige Krawalle in Leipzig auch nach "Tag X"

Bis in die frühen Morgenstunden hat die Leipziger Polizei Demonstranten eingekesselt. Das teilte ein Sprecher der Leipziger Polizei am Sonntagmorgen mit.

Zuvor hatte es schwere Ausschreitungen gegeben: Auf Bildern sind Barrikaden aus brennenden Müllcontainern zu sehen, die die Polizei mit Wasserwerfern gelöscht und beseitigt hat. Außerdem: Handgemenge und Tritte zwischen Polizei und Protestierenden, boxende Polizisten und brennende Feuerwerkskörper.

Auch eine Polizeiwache im Süden der Stadt soll angegriffen worden sein. Zwei Polizeibeamte sollen dabei verletzt worden sein. Eine finale Bilanz zu verletzten Einsatzkräften gibt es noch nicht. Allein in den vergangenen Stunden aber sollen mehr als 17 Polizisten verletzt worden sein, heißt es; einer sei dienstunfähig. Auch auf Seiten der Demonstrierenden habe es Verletzte gegeben. Die genaue Zahl ist laut Polizei nicht bekannt.