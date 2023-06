Verletzte und Schwerverletzte bei Motorrad-Unfällen in NRW

Beim Überholen mit Motorrad gestürzt - zwei Schwerverletzte in Eschweiler: Zwei Menschen auf einem Motorrad sind am Samstagabend bei einem Sturz mit ihrer Maschine schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich laut Polizei bei einem Überholmanöver in Eschweiler im Kreis Düren. Ein 46 Jahre alter Motorradfahrer wollte eine Autokolonne überholen, als vor ihm ein Wagen ausscherte. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der Motorradfahrer aus und stürzte. Der Mann und seine 52 Jahre alte Beifahrerin wurden mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Autofahrerin übersieht Motorradfahrer beim Abbiegen in Schmallenberg: Trotz Notbremsung und Ausweichmanöver konnte ein 21-jähriger Motorradfahrer aus Mettmann einen Zusammenstoß am Samstag nicht verhindern. Er stürzte mit seinem Motorrad zu Boden, verletzte sich und kam mit einem Krankenwagen ins Krankenhaus.

Verbremst - Motorradfahrer fährt bei Arnsberg gegen die Leitplanke: Ein 32-Jähriger fuhr auf der Landstraße von Arnsberg in Richtung Hellefeld. In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet auf einen Schotterparkplatz und stieß mit seinem Motorrad gegen die Schutzplanke. Er verletzte sich und musste ins Krankenhaus.