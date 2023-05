Nach der Mafia-Razzia: So funktioniert Geldwäsche

Ein simples Beispiel: Für jede tatsächlich verkaufte Pizza wird noch eine zweite Pizza angegeben, die niemals gebacken wurde. Das Geld in der Kasse für diese erfundene Pizza kommt aus dem illegalen Geld. Am Ende erscheint das illegale, dreckige Geld plötzlich sauber und legal. Die dubiose Herkunft ist verschleiert.

Beim Bundesfinanzministerium heißt es zur Geldwäsche: " Die Kriminellen nutzen Geschäftsfelder mit einem schwer nachvollziehbaren Geldmengenfluss, um die illegalen Einnahmen als 'echte' Umsätze zu verbuchen. " Dazu eigneten sich zum Beispiel Wettbüros und Gastronomiebetriebe. Das gewaschene Geld könne dann im normalen Wirtschaftsverkehr genutzt werden.

So funktioniert die Geldwäsche der Mafia Planet Wissen.

Deutschland wohl Spitzenreiter bei Geldwäsche

Eine amtliche Statistik darüber, wie viel Geldwäsche in Deutschland stattfindet, gibt es natürlich nicht. Das liegt in der Natur der Sache. Finanzexperte Ueckerseifer verweist auf Schätzungen von 50 bis 100 Milliarden Euro, die jedes Jahr in Deutschland gewaschen würden. " Damit sind wir in Europa vermutlich Spitzenreiter. "

Bargeldgrenze als Ausweg?