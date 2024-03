Polizei schließt Website für Kriminelle • Der Polizei ist offenbar ein wichtiger Schlag gegen die größte deutschsprachige kriminelle Handelsplattform im Internet gelungen. Ermittler gingen am Abend in ganz Deutschland und im Ausland gegen die Betreiber der Plattform "Crimemarket" vor, wie die Polizei in Düsseldorf mitteilte. Auf der Plattform konnte man kriminelle Dienstleistungen buchen oder Drogen kaufen. Am Mittag wollen die Ermittler in Düsseldorf über weitere Details berichten.

Weitere Themen

Drohen neue Streiks bei der Bahn? • Fahrgäste müssen wieder bangen: Kommt es erneut zu Streiks bei der Deutschen Bahn? Denn: Die wieder aufgenommenen Tarifverhandlungen zwischen der Deutschen Bahn und der Lokführergewerkschaft GDL sind gestern erneut gescheitert. Eigentlich waren die Verhandlungen zwischen beiden Seiten noch bis Sonntag angesetzt. Die Bahn warf der GDL vor, sie habe die Gespräche vorzeitig " platzen lassen ". Die Gewerkschaft hingegen wirft der Bahn vor, Verhandlungsinterna an Medien verraten zu haben.

UN will Todesfälle in Gaza untersuchen • Die Vereinten Nationen fordern eine Untersuchung zum Tod Dutzender Menschen bei der Ankunft von Hilfsgütern im Gazastreifen. Das sagte ein Sprecher von UN-Generalsekretär António Guterres in New York. Der Hamas-kontrollierten Gesundheitsbehörde im Gazastreifen zufolge wurden dabei mehr als 100 Menschen getötet und Hunderte verletzt. Die israelische Armee hatte mitgeteilt, eine Gruppe von Menschen habe versucht, die Lkw zu plündern. Dutzende seien dann im Gedränge getötet und verletzt worden.

Gedenken an Alexej Nawalny

Trauerfeier und Beerdigung von Alexej Nawalny • In Moskau finden heute der Trauergottesdienst und anschließend die Beerdigung des Kremlgegners Alexej Nawalny statt. Wer überhaupt zu Nawalnys Beerdigung kommt, ist noch unklar. Erwartet werden Nawalnys Witwe Julia Nawalnaja und seine Mutter Ljudmila Nawalnaja.

Schon einen Tag vor der geplanten Beerdigung hatte sich die Polizei in Moskau in Stellung gebracht. Rund um den Borissowskoje-Friedhof im Südosten der russischen Hauptstadt wurden Polizei-Patrouillen gesichtet. Nawalny war vor zwei Wochen unter ungeklärten Umständen in einem Straflager nördlich des Polarkreises gestorben.