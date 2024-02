Verdi ruft zum zweitägigen Streik im NRW-Nahverkehr auf

Wer nächste Woche in NRW Busse und Bahnen im öffentlichen Nahverkehr nutzen will, muss sich für Donnerstag und Freitag womöglich nach Alternativen umsehen. Die Gewerkschaft Verdi hat am Donnerstag erneut viele Beschäftigte im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) zum landesweiten Warnstreik aufgerufen.

Der zweite landesweite Streik-Tag in NRW ist nicht zufällig der 1. März. An dem Tag soll es auch wieder Klimastreiks geben, zu denen die Initiative Fridays for Future aufgerufen hat. In anderen Bundesländern beginnt Verdi seinen "Wellen-Streik" bereits am Montag.