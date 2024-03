Neue Unterkunft für Obdachlose und Suchtkranke in Düsseldorf

Das neue Quartier an der Moskauer Straße bietet rund 80 Schlafplätze für Wohnungslose. Dazu gibt es Aufenthaltsräume und Zimmer, in denen Streetworker die wohnungslosen Menschen beraten können.

In der Unterkunft können auch Drogenabhängige unterkommen und in einem Raum medizinisch behandelt werden. Die Diakonie soll als Träger die soziale Betreuung und die Beratung in den Räumen übernehmen. Das Gebäude soll rund um die Uhr von einem Sicherheitsdienst betreut werden.

Anlaufstellen dringend gebraucht

Streetworker Oliver Ongaro

Die Stadt wolle mit der neuen Unterkunft auch den bisherigen Drogentreffpunkt am Worringer Platz im Stadtteil Oberbilk entzerren, sagte Sozialarbeiter Oliver Ongaro von der Düsseldorfer Obdachlosenhilfe fiftyfifty dem WDR. Die neue Unterkunft sei ein erster Schritt in die richtige Richtung. Denn Düsseldorf brauche zentrale Anlaufstellen für Obdachlose und Drogenabhängige.

Neue Unterkunft soll Situation auf Drogenumschlagplatz entzerren

Am Worringer Platz ist es in der Vergangenheit immer wieder zu Auseinandersetzungen in der Szene gekommen. Und die Polizei hat hier schon öfter Einsätze wegen Drogenkriminalität gefahren. Der Platz wird regelmäßig observiert.

Schon länger Suche nach geeignetem Treffpunkt

In einigen Jahren soll an derselben Stelle das neue Technische Rathaus gebaut werden. Bis dahin hat das Amt für Migration und Integration das Areal angemietet.

Die Stadt ist schon seit längerer Zeit auf der Suche nach einem alternativen Treffpunkt für Suchtkranke. Das Quartier entlastet auch die übrigen Unterkünfte für Obdachlose, erklärt Düsseldorfs Integrations-Dezernentin Miriam Koch. Denn die seien ohnehin hoch frequentiert.

Unsere Quelle:

Stadt Düsseldorf

Obdachlosen-Initiative fiftyfifty

