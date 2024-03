Spargel an Ostern? Das könnte eng werden

Gemeinsam durchwühlen die Bottroper Spargelbauern Johannes Miermann und Justus Beckmann den Gewächs-Damm. Aber Spargelknospen finden sie noch nicht.

Spargel könnte dieses Jahr knapper sein

Das liegt am Regen, aber auch daran, dass Ostern dieses Jahr früher ist als sonst. Also wird das nichts mit Spargel an Ostern?

Selbst wenn die Spargelbauern tief buddeln, finden sie keine Knospen.

"Es würden drei Stunden Sonne pro Tag reichen, dann wird das sogar vielleicht noch was zu Ostern!" , sagt Johannes Miermann. Zumindest gebe es auf jeden Fall später im Jahr Spargel. Vielleicht aber weniger.

20 Euro für ein Kilo Spargel?

Dann könnte der Spargel teurer werden: "Also, an die 20 Euro-Grenze pro Kilo kommen wir nah ran" , sagt Justus Beckmann. "Doch im Laufe der Saison geht der Preis dann runter!"

Nordrhein-Westfalen ist das Bundesland, in dem am zweitmeisten Spargel geerntet wird. Im vergangenen Jahr waren es laut Statistischem Bundesamt rund 20.200 Tonnen. Nur in Niedersachsen wächst noch mehr Spargel.

Spargel gedeiht am besten in sandigen Böden. Die gibt es vor allem im Westen von NRW : Vom Niederrhein bis ins Vorgebirge zwischen Köln und Bonn gibt es zahlreiche Spargelhöfe. Das Anbaugebiet zieht sich dann über Westfalen-Lippe bis ins östliche Münsterland und erstreckt sich zwischen Rhein und Weser.

Unsere Quellen:

Reporter vor Ort

Statistisches Bundesamt