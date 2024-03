Razzia gegen "Crimemarket": Polizei schließt kriminelle Verkaufsplattform im Netz

Personen festgenommen

Insgesamt seien knapp 100 Objekte in fast allen Bundesländern durchsucht worden, sagte ein Polizeisprecher in Düsseldorf. Es habe auch Festnahmen gegeben. Keine Angaben machte er zur Frage, wie viele Menschen festgenommen wurden. Nordrhein-Westfalen sei ein Schwerpunkt der Aktion gewesen. Nach WDR -Informationen gab es unter anderem Durchsuchungen in Korschenbroich (Rhein-Kreis Neuss).

Ermittlungen auch gegen Kunden

Am Freitagmittag wollen die Fahnder in Düsseldorf über weitere Details der Aktion berichten. Die Ermittlungen richten sich nicht nur gegen die Betreiber von "Crimemarket", sondern auch gegen die Anbieter und die Nutzer der Plattform. Diese sei so aufgebaut wie ganz normale legale Marktplätze im Internet, hieß es von der Polizei.