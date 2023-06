Kulturpass: So kommen 18-Jährige kostenlos ins Kino oder Theater

Zwei Jahre lang konnten junge Menschen in Deutschland wegen Corona keine Live-Kultur erleben. Und auch die Kulturbranche hat die Pandemie hart getroffen. Um sowohl junge Menschen als auch die Kultur zu unterstützen, hat die Bundesregierung nach dem Vorbild anderer europäischer Länder in Deutschland den Kulturpass eingeführt. Damit bekommen junge Leute, die in diesem Jahr 18 werden oder geworden sind, ein Guthaben von 200 Euro geschenkt - einlösbar für Konzert-, Festival- oder Kinokarten, aber auch Comics, Bücher und Tickets fürs Museum.