Demos zum Nakba-Tag • Überall in der Welt gedenken Palästinenser heute der Flucht und Vertreibung vom 14. Mai 1948. Etwa 700.000 Palästinenser wurden während und nach dem ersten arabisch-israelischen Krieg vertrieben. Nakba bedeutet auf Arabisch so viel wie Unglück oder Katastrophe. Für die Palästinenser ist es die Erinnerung an den Tag, an dem sie ihre Heimat verloren. Auch bei uns in NRW sind Demos angemeldet worden, unter anderem in Siegen und Bonn.

DAS WETTER IN NRW

Sonne im Osten, Regen im Westen • Am Vormittag ist es vom Münsterland über Ostwestfalen-Lippe bis nach Südwestfalen erst einmal noch weiter wolkenlos und warm. Im Rheinland setzen am Mittag aber schon teilweise gewittrige und ergiebige Regenfälle ein, die sich am Nachmittag Richtung Ruhrgebiet und Münsterland ausbreiten. Der Wetterumschwung ist also in vollem Gange. Nur in OWL bleibt es noch trocken. Dazu zwischen 20 Grad im Raum Aachen und 27 Grad im Raum Minden.