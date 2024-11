Bis Sonntag werden rund eine Million Besucher erwartet. Rund 300 Schausteller haben ihre Fahrgeschäfte und Buden in den engen Straßen und Gassen von Soest aufgebaut.

Die Skyline der Stadt besteht in den nächsten Tagen nicht nur aus Grünsandstein-Kirchen, sondern auch aus teils 80 Meter hohen Karusselltürmen. " In diesem Jahr passt alles ", schwärmt der Vorsitzende des Soester Schaustellervereins, Thomas Schneider.

" Starbesetzung an Fahrgeschäften "

Auf den Plätzen der mittelalterlichen Altstadt habe sich das Who is Who der Hightech-Karussells versammelt, sagt Schneider. Darunter Booster Maxxx, Robotix und Skyfall: nichts für schwache Nerven!

Das Riesenrad der Soester Allerheiligenkirmes ist eine beliebte Attraktion

Wer es gemächlicher mag, ist in der Welt-Neuheit "Look 360 Grad" gut aufgehoben. Der höchste mobile Skylift der Welt befördert die Kirmesgäste in verglasten Gondeln langsam und sanft in 70 Meter Höhe und bietet einen besonderen Ausblick auf Soest und Umgebung.

Preise für Zuckerwatte, Auto scooter und Co meist stabil

Mit den Preisen auf der Soester Allerheiligenkirmes sei das so eine Sache, heißt es von den Schaustellern. Bei den Gästen sitze das Geld " nicht mehr so locker wie in den Vorjahren ".

Deshalb versuchten viele Betriebe ihre Preise vom Vorjahr zu halten, sagt Schausteller-Chef Thomas Schneider. " Wir können unsere gestiegenen Unkosten, wie Energie, Versicherung, Gebühren, nicht an die Gäste weitergeben ." Damit würde man viele vergraulen.

Erstmals Videoüberwachung und strategische Fahndung

Die Polizei will in diesem Jahr ein besonderes Auge auf bestimmte Plätze haben. Erstmals gibt es zwei Videoüberwachungsanlagen am Bahnhof und am Markt, sagte eine Polizeisprecherin. Hinzu komme erstmals auch die sogenannte " strategische Fahndung " auf dem Kirmesgelände. Das bedeutet, dass Menschen und Sachen ohne Anlass kontrolliert und durchsucht werden dürfen.

Schaustellerin und Chefin der "Ballon-Gaudi" Dina Jost hofft auf eine friedliche Kirmes, auf der die Gäste viel Spaß haben werden

Alle Maßnahmen zusammen garantieren noch mehr Sicherheit als sonst. Auch die Stadt hat ihr Sicherheitskonzept verstärkt. " Wir sind bärenstark aufgestellt ", sagt Detlef Märte von der Stadt Soest. Außerdem herrsche auf der Kirmes Cannabis-Verbot.

Appell: Öffis und Park & Ride nutzen

Auch in diesem Jahr richtet sich die Stadt Soest darauf ein, die Altstadt zeitweise für den Autoverkehr komplett zu sperren. Die Parkplatzsuche führt jedes Jahr dazu, dass Rettungswege blockiert werden. Der Appell der Stadt: " Suchen Sie sich rechtzeitig einen Parkplatz vor den Toren der Stadt ".

Mit Bus und Bahn könne man sich direkt in die Altstadt chauffieren lassen. Neben den regelmäßigen Zugverbindungen werden rund 140 Sonderzüge eingesetzt. Man könne also sagen, die Züge fahren fast so oft wie die Fahrgeschäfte, heißt es aus dem Rathaus. Circa alle sechs Minuten fährt ein Zug am Soester Bahnhof ab.

Soest- App : Infos von Fahrgeschäften bis Toiletten

Erstmals gibt es in der Soest-App eine Übersicht über alle Stände, Fahrgeschäfte, Buden, Gastronomie und Toiletten. Dazu ist eine Karte hinterlegt. Darauf sind alle Orte durch Symbole gekennzeichnet.

Sie lassen sich markieren und teilen, wenn man sich zum Beispiel mit jemandem treffen möchte. Per App kann man sich auch direkt zum gewünschten Ort navigieren lassen.

