Überall in NRW fehlt Personal für Kinderbetreuung – vor allem Erzieherinnen und Erzieher. Das zeigt auch die neue Studie, die Wissenschaftler der TU Dortmund im Auftrag des NRW-Familienministeriums erstellt haben. Die Untersuchung befasst sich mit der Personalsituation in der nordrhein-westfälischen Kinder- und Jugendhilfe insgesamt, ein wichtiger Teil davon ist das Kita-Personal.

In diesem Bereich gibt es deutlich mehr freie Stellen als arbeitslose Bewerber - die Wahrscheinlichkeit, eine offene Stelle schnell zu besetzen, ist also ziemlich gering. Das liegt vor allem am Ausbau der Kinderbetreuung in den vergangenen Jahren: die Zahl der Stellen hat erheblich zugenommen, und damit auch die der nötigen Mitarbeiter. Zwischen 2010 und 2022 ist das Kita-Personal in NRW von rund 85.000 auf 135.000 Beschäftigte gestiegen.

Hoher Krankenstand

Durch den aktuellen Personalmangel sei auch die Belastung für das Personal gestiegen, schreiben die Studienautoren: " Personalengpässe können zur Mehrbelastung der verbliebenen Beschäftigten bzw. zu einer Zunahme der Arbeitsintensität und -dichte führen." Diese zunehmende Arbeitsbelastung führe "zu gesundheitlichen Risiken und Fehlzeiten." Entsprechend ist auch der Krankenstand gestiegen, betonte Professor Thomas Rauschenbach bei der Vorstellung der Studie im Familienausschuss des NRW-Landtags. Im Durchschnitt sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich Kinderbetreuung 30 Tage im Jahr erkrankt – Fehlzeiten aufgrund kranker eigener Kinder sind dabei noch nicht mitgerechnet.

Die Folge von Personalmangel und hohem Krankenstand: Oft müssen Kitas kurzfristig die Betreuungsmöglichkeiten reduzieren, weil nicht ausreichend Personal anwesend ist. Besonders oft passiert das in Wintermonaten, in denen es viele Atemwegsinfekte gibt.